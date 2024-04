Promocija javnih poziva i konkursa održana i u Vlasotincu

Predstavnici Nacionalne službe zapošljavanja održali su u Vlasotincu promociju javnih poziva i konkursa ove službe, vezanih za mere aktivne politike zapošljavanja u 2024.godini.

Pre dve nedelje raspisano je 12 javnih poziva i konkursa, od čega je 10 poziva namenjeno isključivo poslodavcima, dok se dva odnose na nezaposlena lica.

–Pozivam vas da iskoristimo sve mere koje su na raspolaganju putem ovih konkursa, uz učešće i države i lokalne samouprave, počev od stručne prakse, preko javnih radova do svih drugih mogućnosti. Nacionalna služba zapošnjavanja je naš partner, a od ove saradnje najviše koristi imaju građani – rekao je predsednik opštine Bratislav Petrović.

Većina konkursa otvorena je do 29.novembra, ali ima i izuzetaka, rekla je načelnik Odeljenja za posledovanje u zapošljavanju i planiranje karijere Marija Stevanović.

–Konkursi za osobe sa invaliditetom traju do kraja godine. Jedan koji se tiče obuke za potrebe poslodavca traje do kraja oktobra. Najkraće traje konkurs za samozapošljavanje, do 15.maja. Poziv namenjen lokalnim samoupravama traje do 30.aprila i omogućava kreiranje lokalnih politika zapošljavanja.

Sve informacije su na sajtu NSZ i na oglasnim tablama filijala – dodala je Stevanović. Na ovaj način država plasira više od sedam milijardi dinara na ime zapošljavanja nezaposlenih sa evidencije NSZ.

Očekuje se da realizacijom konkursa, do kraja godine, bude zaposleno više od 23.000 lica, a u Jablaničkom okrugu više od 800 lica, rečeno je na skupu.