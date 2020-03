Prva faza radova na rekonstrukciji Hotela „Beograd“ privodi se kraju

Prva faza radova na izgradnji Hotela „Beograd“ u koju je uloženo oko 3,5 miliona evra, privodi se kraju. Ona je podrazumevala rekonstrukciju fasade i opremanje četiri lokala koja su danas zvanično počela sa radom.

U drugu fazu obnove čiji se početak očekuje na jesen, biće uloženo još 3,5 miliona evra.

„Hotel „Beograd“ simbol Leskovca, mesto okupljanja, proslava i lepih uspomena brojnih generacija, ponovo će po završetku njegove rekonstrukcije zasijati punim sjajem – rekao je Goran Cvetanović, gradonačelnik Leskovca čestitajući dvojici investitora na inicijativi i uspehu koji su do sad postigli.

U okviru druge faze radova, u planu je izgradnja restorana, dva kafića, panoramskog lifta i skaj kafea, velike i male svečane sale, kongresne sale, kao i opremanje hotelskih soba i teretane.

Jedan od investitora projekta Dragan Stanisavljević zahvalio se lokalnoj samoupravi na kontinuiranoj pomoći i podršci. On je naglasio da je posao u lokalima koji su otvoreni dobilo oko 35 ljudi, a da će po završetku svih radova na ovom velikom projektu još oko 130 radnika zasnovati radni odnos.

Raduje me što će centar našeg grada dobiti novo ruho koje će doseći svoj maksimum kada radovi na izgradnji trga vredni 223 miliona dinara budu završeni, poručio je gradonačelnik, istakavši da će to biti jedna lepa i funkcionalna celina zahvaljujući kojoj će grad postati savremeniji i lepši. On je potom u pratnji investitora obišao novootvorene lokale .