Prve količine kabastog otpada krenule put regionalne deponije u Pirotu

Prve količine kabastog otpada, koje je JKP Komunalac Vlasotince besplatno prikupio od građana, krenule su danas put Pirota, na regionalnu deponiju, gde će biti reciklirane.

Ljubiša Đorđević iz Vlasotinca prijavio se za prikupljanje otpada, a kamion „Komunalca“ pokupio je stari nameštaj, tekstil i sličan otpad ispred njegove kuće.

-Puno znači, jedna od boljih akcija je ovo. Vrlo je korisno što ovaj otpad može da se reciklira. Drago mi je da neće završiti u njivama – kaže Ljubiša.



Direktor JKP Komunalac Vlasotince Zoran Jović ističe da je interesovanje veliko i da su korisnici bili u neverici da je sve to besplatno.

-Cilj je, najpre, bio da se smanji količina otpada koja se deponuje i da se smanje finansijski izdaci za tu količinu, a onda smo napravili dogovore i za druge oblike saradnje, poput besplatnog prikupljanja više vrsta otpada. Tako smo izašli u susret potrebama građana da se reše suvišnih stvari, a da one ne završe na divljim deponijama – kaže Jović.

Dnevno se u Vlasotincu i okolini prikupi 20 tona otpada. U Regionalnoj deponiji Pirot, koja ima velike kapacitete, veruju da će količine opravdati saradnju.

-Naš je cilj da prikupimo što više reciklabilnog materijala i da ga pustimo u ponovni proces reciklaže – kaže rukovodilac Sektora selekcije otpada u JKP Regionalna deponija Pirot Slobodan Jovanović.

S obzirom na to da u ovom preduzeću imaju i novu investiciju – kompostanu – u Pirotu su spremni da iz vlasotinačkih sela, u kojima je postoji intenzivna poljoprivredna proizvodnja, prikupljaju biorazgradivi otpad. U planu je da kontejneri za njegovo prikupljanje najpre budu postavljeni u Stajkovcu i Batulovcu.

-U strukturi komunalnog otpada imamo oko 45 posto biorazgradivog materijala. Nama treba dovoljna količina biorazgradivog otpada da bismo dobili dobar kompost Taj kompost će sutradan svako fizičko lice moći da dobije – dodaje Jovanović.

Radnici „Komunalca“ takođe su zadovoljni akcijom. Kažu da jeste više posla, ali je i više reda.

-Onako, ispraznimo kontejnere, za dva sata budu puni i pored njih bude svašta. Nadam se da će svi da poštuju neki red jer se zaista trudimo, ali moraju i građani da doprinesu redu – kaže Steva Tričković, radnik JKP Komunalac Vlasotince.

Za prikupljanje kabastog ambalažnog i tekstilnog otpada, kao i plastike i otpadnih guma iz domaćinstava potrebno je prijaviti se radnim danima od 7 do 15 sati na brojeve telefona 016/875-141 i 062/236015. Aktivan je i nalog jkp_komunalac_vlasotince na Instagramu.