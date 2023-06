PU Leskovac: Do sada predato više od 2000 komada oružja, 97 hiljada komada municije i 830 minsko-eksplozivnih sredstava

Počev od 8. maja na području Jablaničkog okruga do sada je predato više od 2000 komada oružja, 97 hiljada komada municije i više od 830 minsko-eksplozivnih sredstava, pokazuju podaci Policijske uprave Leskovac.

Ministarstvo unutrašnjih poslova poziva građane koji do sada nisu predali oružje koje nelegalno poseduju, da iskoriste ovu mogućnost do 30. juna ove godine.

Oružje mogu predati lično, dolaskom u Policijsku upravu ili najbližu policijsku stanicu, ili da pozovu policijske službenike, bez dokazivanja porekla oružja, legitimisanja i krivično-pravne, kao i prekršajno-pravne odgovornosti.

-Takođe pozivamo one građane koji nakon smrti vlasnika oružja nisu predali to oružje policiji da to učine u ovom periodu. Građani oružje mogu predati svakog dana od 7h do 19h– podsećaju u Policijskoj upravi Leskovac.