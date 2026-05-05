PU Leskovac: Dva povređena lica u saobraćajnim nezgodama tokom jučerašnjeg dana

Tokom prethodnog dana na putevima područja Policijske uprave u Leskovcu dogodile su se dve saobraćajne nezgode u kojima su povređena dva lica. Kako saopštavaju iz Policijske uprave, završena je peta centralna akcija pojačane kontrole saobraćaja koja je sprovedena na ovom području u periodu od 30. aprila do 3. maja, tokom prvomajskih praznika. Otkriveno je 1.085 prekršaja.

Najveći broj vozača, ukupno 852, sankcionisana su zbog prekoračenja brzine, od čega 345 zbog prekoračenja brzine u zoni pešačkih prelaza.

Kako se ističe u saopštenju, zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola iz saobraćaja je isključeno 47 vozača.

Ministarstvo unutrašnjih poslova će i u narednom periodu nastaviti sa sprovođenjem pojačanih kontrola sa ciljem unapređenja bezbednosti saobraćaja i smanjenja broja stradalih na putevima

Apelujemo na građane da budu odgovorni i da poštovanjem propisa daju direktan doprinos očuvanju bezbednosti saobraćaja.

Iz Policijske uprave u Leskovcu želimo svima bezbedno učešće u saobraćaju, dodaje se u saopštenju.