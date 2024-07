Pripadnici policije u Leskovcu, rasvetlili su krivično delo izazivanje opšte opasnosti i uhapsili A. K. rođenog 2004. godine iz Lebana, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično delo, navodi se u saopštenju Policijske uprave.

Kako se sumnja, on je na jednom parkingu zapaljivom tečnošću polio i zapalio automobil. Osumnjičenom je, po ovlašćenju Osnovnog javnog tužilaštva u Leskovcu, određeno zadržavanje do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu, priveden tužiocu.