PU Leskovac: Dve saobraćajne nezgode, povređena dva lica

Tokom prethodnog vikenda na putevima na području Policijske uprave Leskovac registrovane su dve saobraćajne nezgode u kojoj su povređena 2 lica. U saopštenju za javnost Policijske uprave apeluje se na sve učesnike u saobraćaju da poštuju propise i budu odgovorni.

Od početka maja meseca, na putevima u Republici Srbiji život je izgubilo 18 učesnika u saobraćaju, od kojih 12 vozača, 3 putnika i 3 pešaka. Ovi podaci predstavljaju ozbiljno upozorenje i obavezu za sve nas da odgovornije učestvujemo u saobraćaju.

Analize pokazuju da je neprilagođena brzina i dalje dominantni faktor nastanka najtežih saobraćajnih nezgoda. Pored toga, nekorišćenje sigurnosnog pojasa značajno povećava rizik od smrtnog ishoda, kako kod vozača tako i kod putnika.

Posebno zabrinjava i nepropisno i nebezbedno kretanje pešaka kolovozom, što često dovodi do tragičnih posledica.

Apelujemo na sve vozače da prilagode brzinu uslovima na putu, poštuju saobraćajne propise i obavezno koriste sigurnosni pojas. Pešake podsećamo da koriste pešačke prelaze i da se kreću na bezbedan način, vodeći računa o sopstvenoj vidljivosti.

Bezbednost u saobraćaju je odgovornost svih nas. Sačuvajmo živote – poštujmo propise.

Iz Policijske uprave Leskovac želimo svima bezbedno učešće u saobraćaju.