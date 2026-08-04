PU Leskovac: Otkriven 551 prekršaj od 30. jula do 2. avgusta

Tokom prethodnog dana na putevima na području Policijske uprave Leskovac registrovna je jedna saobraćajna nezgoda samo sa materijalnom štetom.



Kako saopštavaju iz Policijske uprave, završena je osma centralna akcija pojačane kontrole saobraćaja, koja je sprovedena na teritoriji Republike Srbije u periodu od od 30. jula do 2. avgusta.

Pripadnici saobraćajne Policijske uprave Leskovac tokom centralne akcije otkrili su ukupno 551 prekršaj, od čega 68 prekršaja zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa, kao i dva prekršaja nepropisnog prevoza dece. Zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola iz saobraćaja isključeno je 36 vozača, dok je devet vozača zadržano u službenim prostorijama zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci.

„Ministarstvo unutrašnjih poslova će i u narednom periodu nastaviti sa sprovođenjem pojačanih kontrola sa ciljem unapređenja bezbednosti saobraćaja i smanjenja broja stradalih na putevima.

Apelujemo na građane da budu odgovorni i da poštovanjem propisa daju direktan doprinos očuvanju bezbednosti saobraćaja.

Iz Policijske uprave Leskovac želimo svima bezbedno učešće u saobraćaju“, navodi se u saopštenju.