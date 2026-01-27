PU Leskovac: Povređeno jedno lice u sabraćajnoj nezgodi, apel vozačima zbog kiše

Prethodnog dana na putevima na području Policijske uprave Leskovac registrovana je jedna saobraćajna nezgoda u kojoj je jedno lice povređeno. Imajući u vidu da je za danas u većem delu zemlje najavljena kiša, apeluje se na sve vozače da zbog nepovoljnih vremenskih uslova, smanjene vidljivosti i vlažnih kolovoza smanje brzinu kretanja vozila i drže bezbedno odstojanje u odnosu na druga vozila, jer se u ovakvim uslovima značajno produžava zaustavni put.

„Brzina ostaje jedan od ključnih faktora bezbednosti saobraćaja, koji je prepoznat kao dominantni uticajni faktor u 66% saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima, pa je neophodno prilagoditi vožnju uslovima na putu i povećati rastojanje između vozila, jer usled neprilagođene brzine najčešće dolazi do iznenadnog kočenja, pogrešne radnje vozilom, sletanja sa kolovoza i prevrtanja vozila, kada nastaju najteže posledice po učesnike saobraćajne negode.

I dalje su aktivne blokade graničnih prelaza od strane teretnih vozila, usled čega je otežan i putnički saobraćaj uz povremena duža zadržavanja.

Iz Policijske uprave Leskovac želimo svima bezbedno učešće u saobraćaju.“