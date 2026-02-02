PU Leskovac: Šest nezgoda za nedelju dana, povređeno pet osoba

Tokom prethodne nedelje na putevima na području Policijske uprave Leskovac dogodilo se 6 saobraćajnih nezgoda, od kojih su tri sa povređenim licima. Nije bilo poginulih, dok je pet osoba zadobilo telesne povrede, ističe se u saopštenju Policijske uprave Leskovac.

Pripadnici uprave saobraćajne policije, koji kontrolišu saobraćaj presretačima, tokom prethodne nedelje otkrili su čak 6 prekršaja nasilničke vožnje.

Pet vozača isključeno je iz saobraćaja zbog ekstremnog prekoračenja brzine, među njima i državljanin Bosne i Hercegovine koji se na autoputu Beograd – Šid kod Pećinaca kretao brzinom većom od 252 km/čas. Takođe, jedan vozač sankcionisan je zbog preticanja kolone preko neisprekidane linije na području Kragujevca.

-Napominjemo da je broj prekršaja koje su pripadnici saobraćajne policije otkrili kontrolišući saobraćaj presretačima u porastu. Od početka godine otkriveno je 3.600 prekršaja, što je 50 odsto više u odnosu na isti period prošle godine, dok je broj težih prekršaja, uključujući nasilničku vožnju, čak dva puta veći nego prošle godine.

Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da poštuju propise, da ne ugrožavaju svoje i tuđe živote, jer nijedna kazna nije teža od posledice koje mogu nastati neodgovornim ponašanjem u saobraćaju.

Iz Policijske uprave Leskovac želimo svima bezbedno učešće u saobraćaju- ističe se u saopštenju.

