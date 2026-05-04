PU Leskovac: Tokom praznika isključeno 13 vozača iz saobraćaja zbog vožnje pod dejstvom alkohola i psihotika

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu, tokom praznika, isključili su iz saobraćaja 13 vozača koji su vozili pod dejstvom alkohola, dvojicu koji su odbili da se podvrgnu alkotestu, kao i trojicu pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, saopštila je Policijska uprava.

Policija u Leskovcu zaustavila je vozača „sitroena“ (53) koji je vozio sa 3,04 promila alkohola u organizmu, vozača skutera (63) sa 2,13 promila, vozača „forda” (28) sa 2,00 promila, vozača „audija“ (50) sa 1,86 promila i vozača traktora (60) sa 1,70 promila alkohola.

Iz saobraćaja su isključeni i vozač „pola” (37) koji je vozio sa 1,55 promila alkohola u organizmu, vozač renoa (60) sa 1,52 promila, vozač „opela” (34) sa 1,47 promila, vozači bicikla (39) i „fijata“ (45) sa 1,38 i 1,32 promila, kao i vozače „mercedesa“ (23) i „ševroleta“ (58) sa po 1,28 promila alkohola.

Takođe, iz saobraćaja su isključeni i vozač bicikla (27) i „renoa“ (49) koji su odbili da se podvrgnu alkotestiranju.

Policija je zaustavila i vozače „golfa” (30), „poršea“ (23) i bicikla (41) koji su vozili pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Vozačima je određeno zadržavanje i protiv njih će biti podnete odgovarajuće prekršajne prijave.

Inače, na području Policijske uprave u Leskovcu, tokom praznika, alkotestirano je 1.845 vozača.