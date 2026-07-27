PU Leskovac: Tokom vikenda jedna saobraćajna nezgoda sa materijalnom štetom

Tokom prethodnog vikenda na putevima na području Policijske uprave Leskovac registrovana je jedna saobraćajna nezgoda u kojoj je pričinjena samo materijalna šteta.

Ministarstvo unutrašnjih poslova skreće pažnju da je uprkos intenzivnim kontrolama saobraćaja i velikom broju realizovanih preventivnih aktivnosti od početka jula u saobraćajnim nezgodama život je izgubilo 38 osoba, među kojima je čak 11 mlađih do 30 godina.

U jednoj od kontrola, na teritoriji Surčina, zaustavljen je dvadesetogodišnji vozač koji se kretao brzinom od 215 kilometara na čas na deonici gde je ograničenje 100 kilometara na čas. Vozač je isključen iz saobraćaja, a protiv njega je podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje.

Apeluje na sve učesnike u saobraćaju da dosledno poštuju saibraćajne propise, naročito ograničenja brzine, jer je neprilagođena i nepropisna brzina i dalje jedan od najčešćih uzroka najtežih saobraćajnih nezgoda.

Saobraćajna policija nastaviće sa pojačanim kontrolama i doslednim sankcionisanjem najtežih saobraćajnih prekršaja u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja i zaštite ljudskih života.

Iz Policijske uprave Leskovac želimo da budete bezbedni u saobraćaju, ističe se u saopštenju.