PU Leskovac: Tokom vikenda jedno poginulo lice, tri nezgode, od danas pojačana kontrola brzine kretanja vozila

Mladić iz okoline Aleksinca poginuo je u saobraćajnoj nesreći kod Grdelice, kada je upravljajući motociklom sleteo sa kolovoza kod Sarajevskog mosta, potvrđeno nam je od strane nadležnih. Pored ove nesreće, tokom prethodnog vikenda na putevima na području Policijske uprave Leskovac registrovane su još dvesaobraćajne nezgode. Danas je počela akcija pojačane kontrole saobraćaja, ističe se u saopštenju za javnost Policijske uprave.

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Međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja usmerena na otkrivanje prekršaja nepoštovanja ograničenja brzine kretanja vozila trajaće do 09. avgusta. Biće sprovedena u 34 evropske zemlje članice organizacije ROADPOL, odnosno Mreže saobraćajnih policija Evrope. Tokom ove akcije biće korišćeni svi raspoloživi uređaji za merenje brzine, dok će na auto-putevima biti merena i prosečna brzina kretanja vozila.

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da odgovornim ponašanjem i poštovanjem saobraćajnih propisa daju direktan doprinos očuvanju bezbednosti saobraćaja na putevima. Iz Policijske uprave Leskovac želimo da budete bezbedni u saobraćaju.