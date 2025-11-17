PU Leskovac: Tokom vikenda zadržano 5 vozača

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu, tokom vikenda, alkotestirali su 342 vozača i zadržali pet vozača koji su upravljali vozilom pod dejstvom alkohola, saopštila je Policijska uprava.

Policija u Leskovcu zaustavila je vozača „golfa“ (35) koji je vozio sa 2,62 promila alkohola u organizmu, vozače „forda“ (44), „BMV“ (59) i „sitroena“ (40) koji su upravljali vozilima sa 1,68,1,33 i 1,31 promil alkohola, kao i vozača „fijata“ sa 1,23 promila alkohola.

Protiv svih vozača će biti podnete odgovarajuće prekršajne prijave.