PU Leskovac: Tri nezgode tokom praznika, u toku akcija kontrole brzine vozila

Tokom prethodna četiri dana tokom vaskršnjih praznika, na putevima na pordručju Policijske uprave Leskovac registrovane su 3 saobraćajne nezgode sa materijalnom štetom. Juče je počela sedmodnevna međunarodna akcija pojačane kontrole brzine vozila, koja se sprovodi istovremeno u 34 države iz evropske mreže saobraćajnih policija, ističe se u saopštenju Policijske uprave.

Tokom akcije koriste se svi raspoloživi uređaji i vozila – radari, presretači, kamere za video nadzor, automatsku detekciju prekršaja i merenje prosečne brzine na autoputevima.

Apelujemo na vozače – poštujte ograničenje brzine, prilagodite vožnju uslovima na putu i ne zaboravite da neprilagođena i nepropisna brzina najčešće doprinose nastanku saobraćajnih nezgoda sa najtežim posledicama.

Imajući u vidu da se danas očekuje povećan intenzitet saobraćaja zbog završetka Vaskršnjeg praznika, budite strpljivi, izbegavajte rizična ponašanja, nepropisna preticanja i neprilagođenu vožnju.

Propisno prevozite decu i putnike, uz obavezno korišćenje zaštitnog pojasa, bezbednosnog podmetača ili sedišta, u zavisnosti od visine i uzrasta deteta.

Iz Policijske uprave Leskovac želimo vam srećno putovanje i bezbedno učešće u saobraćaju! – poručuje se u saopštenju.