PU Leskovac: U dvema nezgodama povređena četiri lica

Tokom prethodnog dana na putevima na području Policijske uprave Leskovac registrovane su dve saobraćajne nezgode u kojima su povređena četiri lica.

U saopštenju Policijske uprave upućuje se apel na sve učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu uslovima puta i povećaju pažnju, jer je odgovorno ponašanje jedini način da se smanji broj saobraćajnih nezgoda i sačuvaju ljudski životi. Bez obzira na to šta piše na saobraćajnom znaku, vaša brzina mora uvek biti usklađena sa stanjem kolovoza, vremenskim prilikama i vidljivošću na putu. Usporite kada je kolovoz mokar ili klizav.

U takvim uslovima i najiskusniji vozači teže reaguju, a zaustavni put vozila, može biti i nekoliko puta duži nego na suvom putu. Posebno obratite pažnju prilikom vožnje noću ili pri jakim padavinama, kada je vidljivost značajno smanjena. Pravilno procenite rastojanje, izbegavajte nagla kočenja i ubrzanja.

Time štitite i sebe i druge učesnike u saobraćaju, posebno pešake i bicikliste koji su najugroženiji, ističe se u saopštenju.