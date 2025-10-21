PU: U Leskovcu i Vlasotincu tokom vikend 6 vozača isključeno iz saobraćaja

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu i Vlasotincu, u poslednja tri dana, zadržali su šestoricu vozača, četvoricu koji su vozili pod dejstvom alkohola i dvojicu pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, saopštila je Policijska uprava.

Policija u Leskovcu zaustavila je vozače „mercedesa“ (21), „bmv“ (33) i „zastave“ (79) koji su upravljali vozilima sa 1,57, 1,52 i 1,36 promila alkohola u organizmu, a u Vlasotincu vozača „renoa“ (56) sa 1,36 promila alkohola.

Patrole, takođe u Leskovcu, iz saobraćaja su isključile i vozača „golfa“ (36) koji je vozio pod dejstvom amfetamina i vozača „škode“ (34) pod dejstvom kokaina i marihuane.

Protiv svih vozača će biti podnete odgovarajuće prekršajne prijave.