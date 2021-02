Pukao glavni potisni cevovod sirove vode u Vlasotincu

Jutros u 4 časa i 40 minuta došlo je do pucanja čeličnog cevovoda sirove vode, koji doprema vodu iz crpne stanice u Boljaru do taložnice, zbog čega je u Vlasotincu ponovo došlo do prekida u vodosnabdevanju.

„Vodovod čini sve napore, da u što kraćem roku sanira cevovod sirove vode, jer pored ovog postoje još dva kvara, koja nisu ugrožavala vodosnabdevanje i koji će se rešavati istovremeno sa kvarom na fabrici vode – kaže direktor ovog preduzeća Zvonko Ilić.

Vodosnabdevanje stanovništva će se vršiti iz cisterni, sve do sanacije kvara i normalizacije vodosnabdevanja. Raspored kretanja cisterni u period od 9 do 15 sati je sledeći:

-cisterna br. 1 – Stajkovce, Gložane, Prilepac, Ladovica, Kukavica, Orašje, ul.29 novembra, M.Veličkovića, Moše Pijade, Ive Lole Ribara, Trg Oslobođenja, MarkaOreškovića. Kontakt telefon vozača cisterne je 063/8678975

-cisterna br.2 – Industrijska zona, ul.Marka Oreškovića, AVNOJ-a, Konopnička, Stevana Jakovljevića, Mije Milenkovića, zatim Šišava, Lomnica, Konopnica, Batulovce. Kontakt telefon vozača cisterne: 063/1657075

-cisterna br.3 –, Manstirište, Boljare, ul.22 divizije, Milentija Popovića, Maksima Gorkog, Drvarska, HajdukVeljkova, Dimitrija Tucovića, Vinogradarska. Kontakt telefon vozača cisterne 063/1161285

-cisterna br.4 – na platopu ispred opštine Vlasotince.