Put do sigurne karijere u Vojsci Srbije

Za mlade u Srbiji koji traže stabilno i sigurno

zaposlenje, profesionalna služba u Vojsci Srbije postaje jedan od izbora. O tome šta podrazumeva konkursna procedura i koje uslove kandidati i kandidatkinje treba da ispune, razgovarali smo sa pripadnicima Mešovite artiljerijske brigade Kopnene vojske Vojske Srbije.

Povod za razgovor je Sajam profesionalne orijentacije, obrazovanja i zapošljavanja u Vojsci Srbije, koji će sutra, 28. aprila, biti održan na centralnom gradskom trgu u Leskovcu.

Punoletna lica do navršenih 35 godina starosti mogu da konkurišu za zasnivanje radnog odnosa u Vojsci Srbije. Prvi korak koje

zainteresovani treba da učine jeste obilazak najbliže kasarne u mestu prebivališta, kaže za Televiziju Leskovac poručnik Ivica Ivanović, predstavnik Mešovite artiljerijske brigada Kopnene vojske Vojske Srbije.

Potporučnik Teodora Sikora, takođe iz Mešovite artiljerijske brigade Kopnene vojske Vojske Srbije, dodaje da radom u Vojsci Srbije pojedinci mogu da ostvare brojne benefite. Pored stabilnog posla, vojnog zdravstvenog osiguranja, tu su i mogućnosti za napredovanje, odlazak na međunarodne mirovne misije, kao i rad u dinamičnom okruženju.

Pripadnici Vojske Srbije će na sutrašnjem Sajmu profesionalne orijentacije, obrazovanja i zapošljavanja, zainteresovane bliže upoznati sa ovim zanimanjima.

Osim mogućnosti zasnivanja radnog odnosa u Vojsci Srbije, ovo je i prilika da se građani Leskovca bliže upoznaju sa savremenim sistemima naoružanja i vojne opreme, kojom su opremljene vojne jedinice u prethodnom periodu.