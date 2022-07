Iz Javnog preduzeća “Putevi Srbije” obaveštavaju javnost da će se na auto-putu E-75, od petlje Leskovac centar do petlje Grdelica, u oba smera, odvijati radovi na obeležavanju oznaka na putu. Radovi će se sprovoditi do 28. jula, u periodu od 7 do 17 časova.