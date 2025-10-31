„Putevi Srbije“ preuzimaju rekonstrukciju puta od Gornjeg do Donjeg Sinkovca i kraka do Donjeg Trnjana

Predlog Odluke o prenosu investitorskog prava Grada Leskovca na Javno preduzeće Putevi Srbije usvojen je na današnjoj sednici Gradskog veća. Odluka se donosi radi rekonstrukcije i rehabilitacije putnog pravca od Gornjeg do Donjeg Sinkovca, kao i kraka do Donjeg Trnjana.

Kako je objasnio Vladimir Kostić, gradski većnik zadužen za planiranje, izgradnju i vanredne situacije, odluka ima za cilj poboljšanje lokalne saobraćajne infrastrukture, odnosno izgradnju, rekonstrukciju i rehabilitaciju puteva na teritoriji grada Leskovca.

Cilj je efikasnija realizacija infrastrukturnih projekata koji su od interesa za razvoj sabraćajne infrastrukture, čime će se obezbediti bolja povezanost, a time i kvalitet života građana, dodao je Kostić.