Iz Javnog preduzeća “Putevi Srbije” obaveštavaju javnost da će se na putnom pravcu Strojkovce – Vučje, izvoditi radovi na asfaltiranju kolovoza do 20. decembra, uz privremene obustave saobraćaja u periodu od 9 do 12 i od 13 do 16 časova.

Alternativni putni pravac je Strojkovce – Bunuški Čifluk.

Nakon 16 časova saobraćaj se odvija normalno.