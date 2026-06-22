Putno osiguranje za trudnice

Može li trudnoća biti prepreka za putovanje van granica naše zemlje i da li buduće majke imaju pravo na besplatno osiguranje tokom boravka u inostranstvu? Iako se u javnosti često polemiše o tome postoje li ograničenja za trudnice i da li one smeju da prelaze granicu, pravila Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje su jasna. Trudnoća je zdravo stanje, a trudnice preko RFZO – a imaju pravo na besplatnu zaštitu za hitnu medicinsku pomoć u inostranstvu, pod uslovom da pre puta pribave odgovarajuću potvrdu od svog izabranog lekara.

–Za dobijanje ove potvrde potrebno je da se trudnica javi svom izabranom lekaru koji ocenjuje zdravstveno stanje. Uslov je da nema akutnih bolesti ili komplikacija koje bi bile prepreka za putovanje. Ipak, trudnoća koja je rezultat vantelesne oplodnje zahteva strogo mirovanje. Na osnovu mišljenja lekara, lekarska komisija u filijali RFZO –a daje konačnu ocenu i izdaje dvojezični obrazac ili potvrdu. Ova polisa važi 90 dana za turističke boravke i pokriva isključivo pružanje hitne i neodložne medicinske pomoći u inostranstvu – pojasnio je Goran Savić, direktor Filijale RFZO Leskovac.

Iako je trudnicama omogućeno besplatno obavezno osiguranje za hitne slučajeve, preporučuje se i dobrovoljno komercijalno osiguranje koje pokriva širi spektar pregleda i tretmana. U svakom slučaju, ključnu reč o tome da li je bezbedno krenuti na put daju lekari, dok same administrativne prepreke za prelazak granice ne postoje, ukoliko je zdravstveno stanje buduće majke stabilno.