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Radi se Lokalni akcioni plan za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Leskovcu

5 јун, 2026
TVL

Otvoreni sastanak u okviru javne rasprave o Lokalnom akcionom planu za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Leskovcu od 2026. do 2028. godine održan je u skupštinskoj sali. Reč je o završnoj aktivnosti u procesu izrade dokumenta koji ima za cilj povećanje uključenosti pripadnika romske nacionalne manjine u sve segmente društva i poboljšanje položaja ove kategorije.

Svrha donošenja ovog dokumenta je da na organizovan, koordinisan i merljiv način usmeri lokalne politike ka smanjenju nejednakosti, većoj dostupnosti prava, usluga i razvojnih mogućnosti za Rome i Romkinje na teritoriji Leskovca.

Posebni ciljevi jesu: puna uključenost dece i mladih u sistem obrazovanja, od predškolskog do visokog, povećanje zapošljivosti ove kategorije, poboljšanje uslova stanovanja, unapređenje infratsrukture, imovinskog statusa i kvaliteta stambenih objekata, zatim zdravlja Roma i Romkinja kroz preventivu, informisanje i edukaciju, kvalitetnije pružanje usluga socijalne zaštite i socijalno osnaživanje romske populacije, uz smanjenje diskriminacije, rekao je Rafael Pupovac, ekspert SKGO-a.

Gradska većnica Jelena Miljković poručila je da će lokalna samouprava i u narednom periodu nastojati da podjednako vodi računa o svim kategorijama društva, bez diskriminacije i podele.

Plalanirana sredstva za sprovođenje ovog lokalnog akcionog plana iznose 244 miliona 665 hiljada 700 dinara, od čega 147 miliona 887 hiljada 700 dinara iznose sredstva izdvojena iz budžeta lokalne samouprave.

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