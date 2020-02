Radno vreme Doma zdravlja tokom praznika

Iz Leskovačkog Doma zdravlja obaveštavaju građane da će tokom 15. i 16. februara službe ove zdravstvene ustanove raditi po sledećem rasporedu: stomatološka zdravstvena zaštita i hitna medicinska pomoć radiće na terenu 24 časa, a u ambulanti od 20 do 7 sati. Služba opšte medicine u zdravstvenoj ambulanti broj 4 u ulici Svetozara Markovića 116, radiće od 7 do 20, a isto radno vreme imaće i Služba za zdravstvenu zaštite dece i školske dece, dok će kućno lečenje biti angažovano sat vremena kraće, odnosno od 7 do 19. Zdravstvene stanice u Brestovcu, Pečenjevcu, Manojlovcu i Guberevcu radiće od 7 do 14 sati.

Kada je reč o ogranku Doma zdravlja u Grdelici, Služba hitne medicinske pomoći biće angažovana 24 časa na terenu i ambulanti, a zdravstvene stanice u Predejanu i Velikoj Grabovnici od 7 do 14 sati.

Ogranak Doma zdravlja u Vučju, za odraslo stanovništvo radiće u prostorijama opšte medicine od 7 do 14. Isto radno vreme imaće i odeljenja kućnog lečenje i zdravstvene zaštite dece, dok će odeljenje hitne pomoći na terenu raditi 24 časa, a u ambulanti od 14 do 7 sati.