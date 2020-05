Radovi na izgradnji magistralnog cevovoda biće gotovi do kraja maja

Zbog radova na pojačanom održavanju državnog puta prvog B reda 39, rekonstrukciji magistralnog cevovoda i sekundarne vodovodne mreže, koji se rade uporedo, od ulice Narodnih heroja do Boljara, dolazi do čestih oštećenja vodovodnih instalacija, a samim tim i prekida u isporuci vode, saopštava JKP Vodovod Vlasotince.

Razlozi ovakvih havarija su, pre svega, nepostojanje katastra vodovodnih instalacija i starost vodovodne mreže koja je na pojedinim pozicijama i preko 50 godina, dodaje se u saopštenju.

„Izvinjavam se građanima zbog prekida u vodosnabdevanju. Ovi radovi će trajati do kraja maja i do tada su mogući prekidi u isporuci vode. S obzirom na to da su radovi na rekonstrukciji magistralnog cevovoda od neprocenjive važnosti za vodosnabdevanje opštine Vlasotince, molim građane da imaju strpljenja još malo, kako bismo rešili ovaj višedecenijski problem – kaže direktor JKP Vodovod Zvonko Ilić.