Radovi na kolovozu i novom toplovodu u Pana Đukića

U ulici Pana Đukića izvode se radovi na rekonstrukciji dela kolovoza u dužini od 85 metara, kao i na popločavanju zapadne strane trotoara u dužini od 240 metara, površine 1900 metara kvadratnih. Izvođač poslova je firma Ramonde inženjering iz Valjeva, a vrednost investicije je 17 miliona dinara. Uporedo, radi se i izgradnja novog toplovoda, u cilju poboljšanja grejanja i stvaranja mogućnosti za širenje mreže. Ove poslove obišao je gradonačelnik Goran Cvetanović.

Na kolovozu je najpre uklonjen asfaltni sloj, nakon čega sledi ugradnja tampona od šljunka i tucanika, kao i dva sloja nosećeg asfalta. Biće iznivelisani i šaht poklopci i ugrađene nove slivne rešetke, ističu nadležni u Javnom preduzeću “Urbanizam i izgradnja”, dodajući da će u potpunosti biti rešen i problem odvodnjavanja.

Ukupna dužina trase toplovoda od ulice Maksima Kovačevića je 220 metara. Trenutno se radovi izvode do raskrsnice sa Mlinskom ulicom u dužini od 105 metara, a vrednost invrsticije je 17,4 miliona dinara. Ova investicija će omogućiti priključenje novih korisnika i poboljšanje kvaliteta grejanja, pri čemu će doprineti i zaštiti životne sredine.

Govoreći o dosadašnjim ulaganjima, gradonačelnik Cvetanović je podsetio da je u toku 2021. godine izvršena rehabilitacija jednog dela kolovoza u ovoj ulici u dužini od 160 metara vrednosti 1,2 miliona dinara, dok je istočna strana trotoara, sa površinama u ulicama Stojana Ljubića i Leskovačkog odreda rekonstruisana 2015. godine.

U periodu od 2013. godine do danas u rekonstrukciju saobraćajnica uloženo je milijardu 338 miliona dinara 61888 metara dužina, rečeno je ovom prilikom. Pažnja se posvećuje i uređenju trotoarskih površina, zbog čega je u navedenom periodu urađeno popločavanje na površini od 40 hiljada 548 metara kvadratnih, a za ove namene grad je izdvojio 149,6 miliona dinara.