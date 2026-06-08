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Raspisan konkurs za dodelu podsticaja poljoprivrednim gazdinstvima

8 јун, 2026
TVL

Grad Leskovac je preko Budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede raspisao konkurs za dodelu podsticajnih sredstava registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, za nekoliko mera. Konkurs će trajati do 26. juna ove godine, a suma opredeljena za ove namene iznosi 87 miliona dinara, sedam miliona više nego prošle godine.

Najveći deo iznosa podsticajnih sredstava odnosi se, kao i ranijih godina  na investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, rekao je Dejan Ranđelović, predsednik Budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede grada.

Druga mera odnosi se na investicije  za unapređenje i razvoj ruralne  infrastrukture i usluga, kao i za učešće na manifestacijama.

Poljoprivrednici koji konkurišu za podsticajna sredstva moraju da imaju i uverenje da su izmirili sve obaveze prema jedinici lokalne samuprave.Inače,ovogodišnji iznos je povećan  u odnosu na prošlu godinu kada je  opredeljena suma od 82 miliona dinara. Ceo tekst konkursa nalazi se na sajtu Grada.

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