Raspisan konkurs za prijem vojnika u tenkovske jedinice













Generalštab Vojske Srbije raspisao je konkurs za prijem u tenkovske jedinice koji otvoren je od 15. jula. Sve potrebne informacije mogu se naći na sajtu Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.





Tenkovski bataljon predstavlja jednu od najznačajnijih jedinica Četvrte brigade Kopnene vojske, čija je osnovna namena izvođenje borbenih dejstava uz upotrebu tenkovskih jedinica i pružanje vatrene i manevarske podrške drugim snagama na terenu.

Pripadnici bataljona svakodnevno održavaju visok nivo obučenosti kroz realizaciju različitih vidova obuke, taktičkih vežbi i gađanja. Rukovanje složenim borbenim sredstvima, odgovornost, disciplina i timski rad osnovne su vrednosti koje krase svakog tenkistu.

Snaga 46. tenkovskog bataljona ogleda se u profesionalnosti njegovih pripadnika, njihovoj spremnosti da odgovore na sve postavljene zadatke i sposobnosti da deluju u najsloženijim uslovima. Zahvaljujući stalnom usavršavanju i predanom radu, jedinica predstavlja važan oslonac borbene gotovosti Četvrte brigade Kopnene vojske i Vojske Srbije u celini.

Čuvajući tradiciju srpskih oklopnih jedinica i negujući vojničke vrednosti, pripadnici 46. tenkovskog bataljona nastavljaju da časno i odgovorno izvršavaju svoje zadatke, spremni da u svakom trenutku stave svoje znanje, veštine i sposobnosti u službu odbrane otadžbine.

Posebnu vrednost predstavlja visok stepen uvežbanosti posada i međusobonog poverenja pripadnika jedinice. Kao okosnica oklopnih snaga Četvrte brigade Kopnene vojske, 46. tenkovski bataljon neprekidno unapređuje svoje sposobnosti kroz intetivnu obuku i usavršavanje starešina i vojnika. Vođeni čašću, odgovornošću i profesionalizmom, pripadnici jedinice spremi su da u svakom trenutku izvrše zadatke i doprinesu očuvanju operativne sposobnosti Vojske Srbije.