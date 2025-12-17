Raspisan konkurs za Službu obezbeđenja u zatvorima, među njima i Okružni u Leskovcu

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija raspisala je konkurs za prijem u stalni radni odnos 74 pripadnika Službe za obezbeđenje u četiri kazneno-popravne ustanove u Srbiji. Dve kazneno-popravne ustanove u zemlji u Kragujevcu i u Pančevu primiće u stalni radni odnos 27, odnosno 22 komandira, dok će Kazneno-popravni zavod u Požarevcu (Zabela), zaposliti 15 komandira, a Okružni zatvor u Leskovcu 10 pripadnika, saopštila je Uprava za izvršenje krivičnih sankcija.

Rok za podnošenje prijava zainteresovanih kandidata traje 15 dana, do 5. januara 2026. godine (uključujući i 5. januar kao poslednji dan za slanje prijava). Konkurs je objavljen na internet stranici Ministarstva pravde, portalu e-Uprava, sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje, kao i u listu „Poslovi“.