Raspisani konkursi za prijem profesionalnih vojnika u tenkovske jedinice

Vojska Srbije raspisala je konkurse za prijem profesionalnih vojnika u tenkovske jedinice. Konkursi su otvoreni do 15. jula za formacijska mesta vozača i nišandzija tenkova M-84 i T-72MS.

Kandidati mogu konkurisati za službu u tenkovskim brigadama Prve, Druge, Treće i Četvrte brigade kopnene vojske, kao i u Tenkovskom bataljonu T-72M. Mesta službovanja su u Sremskoj Mitrovici, Kraljevu, Nišu i Vranju.



Za sve mlade ljude ovo je idealna prilika da spoje siguran i stabilan posao sa ljubavlju prema svojoj zemlji i osećajem časti koje donosi zaposlenje u Vojsci Srbije. Pripadnost tenkovskim jedinicama nije samo zanimanje — to je poziv koji nosi čast, odgovornost i istinsku odanost svojoj zemlji. Ovaj posao nudi niz prednosti.

Budući tenkisti imaće priliku da rade dinamičan i uzbudljiv posao na jednom od najmoćnijih borbenih sistema u našoj vojsci — na modernizovanim tenkovima koji pružaju veću vatrenu moć i bolju zaštitu za posadu, da se stalno usavršavaju i budu ponosni pripadnici Vojske Srbije. Tenkisti inače predstavljaju elitu Kopnene vojske, osposobljeni za brza, smela, iznenadna i snažna borbena dejstva, te svaki novi radni dan za njih predstavlja nove izazove.

Na konkurs mogu da se prijave državljani Republike Srbije do 35 godina starosti, bez obzira na to da li su služili vojni rok sa oružjem.

Izabrani kandidati biće primljeni u profesionalnu vojnu službu na određeno vreme u trajanju od šest meseci, uz mogućnost produženja ugovora o radu na period do tri godine nakon čega postoji mogućnost sklapanja ugovora o radu na neodređeno vreme. Sve informacije zaiterosavani mogu pronaći na sajtu Ministarstva odbrane.