Raspored bogosluženja u crkvi Odžakliji u Leskovcu

Crkva Odžaklija u Leskovcu obavestila je vernike o rasporedu bogosluženja tokom božićnih praznika.

Na Badnji dan biće služena Sveta liturgija u 8.00 časova, dok je Veliko povečerje zakazano za 16.00 časova, nakon čega će u 17.00 časova biti obavljeno nalaganje i paljenje badnjaka.

Na dan Božića, vernici će moći da prisustvuju ponoćnoj liturgiji u 00.00 časova, kao i jutarnjoj liturgiji u 8.00 časova. Večernja služba biće služena u 17.00 časova.

Drugog dana Božića, kada se obeležava Sabor Presvete Bogorodice, sveta liturgija počinje u 8.00 časova.

Trećeg dana Božića, na praznik Svetog prvomučenika i arhiđakona Stefana, biće služena Arhijerejska liturgija u 8.00 časova.

Crkva Odžaklija poziva vernike da praznike proslave u molitvi i duhovnoj radosti.