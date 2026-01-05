Raspored bogosluženja u Hramu Svetog Simeona Mirotočivog u Leskovcu

Hram Svetog Simeona Mirotočivog u Leskovcu obaveštava vernike o rasporedu bogosluženja povodom predstojećih praznika.

Badnji dan

Carski časovi – u 7.00

Sveta Liturgija – u 8.00

Povečerje – u 17.00, nakon čega sledi paljenje badnjaka

Jutrenje bogosluženje – u 23.00

Božić

Ponoćna Liturgija – u 00.00

Sveta Liturgija – u 8.00

Večernje bogosluženje – u 17.00

Sabor Presvete Bogorodice

Sveta Liturgija – u 8.00

Večernje bogosluženje – u 17.00

Sveti arhiđakon Stefan

Sveta Liturgija – u 8.00

Večernje bogosluženje – u 17.00