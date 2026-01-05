Raspored bogosluženja u Hramu Svetog Simeona Mirotočivog u Leskovcu

Hram Svetog Simeona Mirotočivog u Leskovcu obaveštava vernike o rasporedu bogosluženja povodom predstojećih praznika.
Badnji dan
Carski časovi – u 7.00
Sveta Liturgija – u 8.00
Povečerje – u 17.00, nakon čega sledi paljenje badnjaka
Jutrenje bogosluženje – u 23.00
Božić
Ponoćna Liturgija – u 00.00
Sveta Liturgija – u 8.00
Večernje bogosluženje – u 17.00
Sabor Presvete Bogorodice
Sveta Liturgija – u 8.00
Večernje bogosluženje – u 17.00
Sveti arhiđakon Stefan
Sveta Liturgija – u 8.00
Večernje bogosluženje – u 17.00