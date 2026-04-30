Raspored rada Doma zdravlja Leskovac tokom prvomajskih praznika

Dom zdravlja Leskovac objavio je u saopštenju za javnost raspored rada ambulanti ove ustanove za vreme predstojećih prvomajskih praznika, odnosno prvog i drugog maja.

Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih – ambulanta broj 4 radiće svakog dana u periodu od 7 do 20 časova, dok će u Brestovcu, Manojlovcu, Pečenjevcu i Guberevcu raditi u vremenu od 7 do 14 sati.



Služba hitne medicinske pomoći, kao i Služba

za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece, radiće 24 časa, a Služba kućnog lečenja i nege u vremenu od 07,00 do 19,00 sati. Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu u glavnoj zgradi Doma zdravlja biće

otvorena u vremenu od 07 do 20 sati.



Kada je u pitanju ogranak Doma zdravlja u

Grdelici, Odeljenje za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva sa pružanjem hitne medicinske pomoći radiće 24 časa, dok će Odeljenje za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece, Zdravstvena stanica Predejane i Zdravstvena ambulanta Velika Grabovnica

i Odsek za kućno lečenje i negu tih dana raditi od 7 do 14 sati.



Ogranak Doma zdravlja u Vučju će u

istim danima po sledećem rasporedu:

Odeljenje za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva sa pružanjem hitne medicinske

pomoći radiće 24 časa, a Odeljenje za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece i Odsek za kućno lečenje i negu od

7 do 14 sati.

