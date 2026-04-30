Raspored rada Doma zdravlja Leskovac tokom prvomajskih praznika

Dom zdravlja Leskovac objavio je u saopštenju za javnost raspored rada ambulanti ove ustanove za vreme predstojećih prvomajskih praznika, odnosno prvog i drugog maja.
Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih – ambulanta broj 4 radiće svakog dana u periodu od 7 do 20 časova, dok će u Brestovcu, Manojlovcu, Pečenjevcu i Guberevcu raditi u vremenu od 7 do 14 sati.
Služba hitne medicinske pomoći, kao i Služba
za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece, radiće 24 časa, a Služba kućnog lečenja i nege u vremenu od 07,00 do 19,00 sati. Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu u glavnoj zgradi Doma zdravlja biće
otvorena u vremenu od 07 do 20 sati.
Kada je u pitanju ogranak Doma zdravlja u
Grdelici, Odeljenje za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva sa pružanjem hitne medicinske pomoći radiće 24 časa, dok će Odeljenje za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece, Zdravstvena stanica Predejane i Zdravstvena ambulanta Velika Grabovnica
i Odsek za kućno lečenje i negu tih dana raditi od 7 do 14 sati.
Ogranak Doma zdravlja u Vučju će u
istim danima po sledećem rasporedu:
Odeljenje za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva sa pružanjem hitne medicinske
pomoći radiće 24 časa, a Odeljenje za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece i Odsek za kućno lečenje i negu od
7 do 14 sati.