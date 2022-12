Raspored rada Doma zdravlja Leskovac za vreme novogodišnjih i božićnih praznika

Tokom 1. 2. i 3. januara , kao i na dan Božića 7. januara Dom zdravlja Leskovac radiće po sledećem rasporedu:

Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih – Zdravstvena ambulanta br. 4 (ul. Svetozara Markovića 116) od 07.00 do 20.00 č.

Zdravstvena stanica Brestovac od 07.00 do 20.00 č.

Zdravstvena ambulanta u Manojlovacu od 07.00 do 20.00 č.

Zdravstvena ambulanta u Pečenjevcu od 07.00 do 14.00 – 02.01.2023., 03.01.2023. i 07.01.2023. godine.

Zdravstvena ambulanta Guberevac od 07.00 do 14.00 – 02.01.2023., 03.01.2023 i 07.01.2023 godine

COVID AMBULANTA (samo za febrilna stanja) u Zdravstvenoj ambulanti br. 3 ul. Branislava Nušića br.17 od 07.00 do 17. 00 č.

Služba hitne medicinske pomoći u vremenu od 00.00 do 24.00 č.

Služba kućnog lečenja i nege – u vremenu od 07.00 do 19.00 č.

Služba za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece (u ulici Mlinska 1) od 07.00 do 20.00 i od 20.00 do 07.00 u prostorijama Dečjeg dispanzera i Covid ambulanta (za decu) od 07.00č do 20.00č u prostorijama Dečjeg dispanzera.

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu – od 07.00 do 20.00 sati (ul. Svetozara Markovića 116, glavna zgrada Doma zdravlja – treći sprat).

OGRANAK DOMA ZDRAVLJA U GRDELICI će raditi po sledećem rasporedu:

Odeljenje za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva sa pružanjem hitne medicinske pomoći radiće u vremenu od 00.00 do 24.00č.

Odeljenje za zdravstvenu zaštitu dece i školske deceu vremenu od 07.00 do 14.00 č – 02.01.2023., 03.01.2023. i 07.01.2023. godine

Zdravstvena stanica Predejane u vremenu od 07.00 do 14.00č – 02.01.2023., 03.01.2023. i 07.01.2023. godine

Zdravstvena ambulanta Velika Grabovnica od 07.00 do 14.00č – 02.01.2023., 03.01.2023. i 07.01.2023. godine

OGRANAK DOMA ZDRAVLJA U VUČJU će raditi po sledećem rasporedu

Odeljenje za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva sa pružanjem hitne medicinske pomoći radiće u vremenu od 00.00 do 24.00č

Odeljenje za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece u vremenu od 07.00 do 14.00č – 02.01.2023., 03.01.2023. i 07.01.2023. godine

Odsek za kućno lečenje i negu od 07.00 do 14.00č.