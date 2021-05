Raspored vakcinacije bez zakazivanja

Vakcinacija Sinofarm vakcinom bez prethodnog zakazivanja termina na teritoriji grada Leskovca vršiće se na navedenim lokacijama po sledećim danima:

Hala Partizan – 8.5. i od 10.5. -15.5, 17.5. – 22.5. od 8 do 15 časova.

DZ Grdelica – 8.5. i od 10.5.-15.5, 17.5. – 22.5. od 8 do 15 časova.

DZ Vučje – 8.5. i od 10.5.-15.5, 17.5. – 22.5. od 8 do 15 časova.

Zdravstvena stanica Brestovac – 8.5. i od 10.5. -15.5, 17.5. – 22.5. od 8 do 15 časova.



Vakcinacija će se obavljati u sledećim isturenim punktovim – ambulantama Doma zdravlja Leskovac:

ZDRAVSTVENE AMBULANTE I ZDRAVSTVENA STANICA RADIĆE od 10.5.2021 do 14.5.2021. i od 17.5.2021. do 21.05.2021. god.

Zdravstvena ambulanta Pečenjevac radno vreme od 7 do 14 časova.

Zdravstvena ambulanta Manojlovac radno vreme od 7 do 14 časova.

Zdravstvena ambulanta Turekovac radno vreme od 7 do 14 časova.

Zdravstvena ambulanta Belanovac radno vreme od 7 do 14 časova.

Zdravstvena ambulanta Guberevac radno vreme od 7 do 14 časova.

Zdravstvena ambulanta Bogojevac radno vreme od 7 do 14 časova.

Zdravstvena ambulanta Razgojna radno vreme od 7 do 14 časova.

Zdravstvena ambulanta Bobište.radno vreme od 7 do 14 časova.

Zdravstvena ambulanta Ančiki radno vreme od 7 do 14 časova.

Zdravstvena ambulanta Miroševce radno vreme od 7 do 14 časova.

Zdravstvena ambulanta Strojkovce radno vreme od 7 do 14 časova.

Zdravstvena ambulanta Bunuški Čifluk radno vreme od 7 do 14 časova.

Zdravstvena stanica Predejane radno vreme od 7 do 14 časova.

Zdravstvena ambulanta Velika Grabovnica radno vreme od 7 do 14 časova.

ZDRAVSTVENE AMBULANTE RADIĆE 11.5, 13.5,18.5, 20.5.

Zdravstvena ambulanta Jašunja radno vreme od 7 do 14 časova.

Zdravstvena ambulanta Oraovica radno vreme od 7 do 14 časova.

Zdravstvena ambulanta Orašac radsno vreme od 7 do 14 časova.

Zdravstvena ambulanta Draškovac radno vreme od 7 do 14 časova.

ZDRAVSTVENE AMBULANTE RADIĆE 10.05.2021.,12.05.2021.,14.05.2021.,17.05.2021., 19.05.2021.,21.05.2021.god.

Zdravstvena ambulanta Donja Lakošnica radno vreme od 7 do 14 časova.

Zdravstvena ambulanta Donje Brijanje radno vreme od 7 do 14 časova.

Zdravstvena ambulanta Babičko radno vreme od 7 do 14 časova.

Zdravstvena ambulanta Barje radno vreme od 7 do 14 časova.

ZDRAVSTVENE AMBULANTE RADIĆE 10.05. 2021., i 17.05.2021.god.

Zdravstvena ambulanta Nakrivanj radno vreme od 08 do 14 č.

Zdravstvena ambulanta Velika Sejanica radno vreme od 07-14 č.

ZDRAVSTVENA AMBULANTA RADIĆE 11.05. 2021.god. i 18.05.2021. god.

Zdravstvena ambulanta Tulovo radno vreme od 07-14 č.

ZDRAVSTVENA AMBULANTA RADIĆE 13.05. 2021.god.

Zdravstvena ambulanta Oruglica radno vreme od 09 – 12 č.

ZDRAVSTVENA AMBULANTA RADIĆE 14.05.2021., i 21.05.2021. god.

Zdravstvena ambulanta Velika Kopašnica radno vreme od 07-14 č.

U PROSTORIJAMA MESNE ZAJEDNICE VLASE, 10.05.2021. u periodu od 09 do 12 č.