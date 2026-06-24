Realizovana aktivnost „Vojni lekar na selu“ u Opštini Medveđa

U podršci naporima Ministarstva zdravlja Republike Srbije da se stanovništvu u teško pristupačnim krajevima obezbedi kvalitetnija zdravstvena zaštita, pripadnici Vojske Srbije su realizovali aktivnost „Vojni lekar na selu“ u Opštini Medveđa. Ukupno 20 ljudi učestvovalo je u ovoj akciji.

Lekari i medicinski tehničari Vojske Srbije su sa kolegama iz Doma zdravlja Opštine Medveđa realizovali preventivne zdravstvene preglede u privremeno formiranim ambulantama, kao i kućne posete slabo pokretnim i nepokretnim osobama u selima Maćedonce, Retkocer i Sponce. Ovom prilikom podeljeni su paketi sa osnovnim životnim namirnicama koje je obezbedio Crveni krst.

Kao i uvek do sada, pripadnici Vojske Srbije su srdačno prihvaćeni od građana, koji, uz zahvalnost na pruženoj pomoći, ističu da se uvek mogu osloniti na Vojsku Srbije kada im je pomoć potrebna.

Akcija „Vojni lekar na selu samo je jedan u nizu projekata civilno-vojne saradnje koje Vojska Srbije sprovodi u svim krajevima Republike Srbije radi stvaranja uslova za bolji život građana naše zemlje i negovanja neraskidive veze vojske i naroda, navodi se u saopštenju.