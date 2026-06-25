Rebalans, projekti i izveštaj o kvalitetu vode za piće na sednici Skupštine opštine Vlasotince

Na današnjoj sednici Skupštine opštine Vlasotince usvojen je rebalans budžeta. O detaljima je govorio predsednik opštine Bratislav Petrović.



Budžet se uvećava za iznos prenetih neutrošenih sredstava. Preneta neutrošena sredstva od ranijih godina u iznosu od 29.259.423 dinara, zatim preneta neutrošena sredstva od transfera sa drugih nivoa vlasti u iznosu od 7.726.275 dinara i preneta neutrošena sredstva iz kreditnog zaduženja 9.953.952 dinara.

Ova sredstva raspoređuju se pretežno za kapitalne izdatke u oblasti saobraćajne infrastrukture, kao što su grebani asfalt i izgradnja ulica, kao i nastavak realizacije mere energetske efikasnosti – rekao je predsednik opštine Bratislav Petrović i dalje detaljnije pojašnjavao po stavkama.



Odbornik GG „Dr Dragan Spasić“ Dragan Jović pitao je zašto nema dogradnje vrtića, da li se od njega odustalo i zašto se priprema privatni vrtić.



Projekat vrtića je predat u Ministarstvo za javna ulaganja, dobili smo izveštaj šta treba da se dopuni u dokumentaciji i radimo na tome. Kad završimo, ovo ministarstvo će kompletno da odradi finansiranje vrtića. Tačno je da smo budžetom predvideli 60 miliona za prvu fazu dogradnje vrtića, ali to je nedovoljno i ministarstvo je to preuzelo na sebe.

Što se tiče privatnih vrtića, mi ne možemo da zabranimo nekome da pravi privatni vrtić. S obzirom na to da je u ostalim mestima to mnogo ranije počelo, ne vidim nikakav problem da neko pravi privatni vrtić.

Opština već plaća vrtić sa 80 odsto iznosa po detetu, čim se steknu uslovi da većina dece može da ima mesta u vrtiću, biće i besplatan. To smo već više puta ponovili, bitno je da deca imaju gde da se upišu jer ni kada dogradimo vrtić neće biti dovoljno mesta za svu decu – rekao je zamenik predsednika opštine Vladimir Kocić.



Na pitanje o radovima u školi u Skrapežu i sredstvima u iznosu od tri miliona dinara kod Kabineta ministra za razvoj nedovoljno razvijenih opština, rečeno je da se radovi finansiraju iz opštinskog budžeta jer škola treba da bude osposobljena do 1. septembra, a da se kod pomenutog ministarstva konkurisalo za sedam miliona dinara za nabavku mašine za JKP Vodovod koja detektuje kvarove.



U toku sednice skupštine, kako je rekao zamenik predsednika opštine Vladimir Kocić, stigao je izveštaj Zavoda za javno zdravlje Leskovac o kvalitetu vode u Vlasini, prema kome je voda ispravna za kupanje. Savci će uskoro biti spušteni, rečeno je, a izveštaj će se naći na sajtu opštine.



Što se tiče cene stabala, u projektu za pošumljavanje odobrenom pre nekoliko dana, objašnjeno je da je cena veća jer su u pitanju stabla starosti od osam do deset godina.

Nismo mogli da tražimo manja stabla jer u uslovima konkursa i elaboratu tako stoji – rekao je Kocić.



Na pitanje zašto se konkurisalo za stabla drveća, a ne za vrtić, predsednik opštine Bratislav Petrović odgovorio je da se konkuriše za ono za šta postoje konkursi. Vrtić kao kapitalni objekat, rečeno je, može da finansira samo Ministarstvo za javna ulaganja.



Kod tog ministarstva nalaze se, osim projekta vrtića, i projekat zgrade Partizana. Zamenik Kocić izrazio je nadu da će projekat zgrade Partizana uskoro dobiti odobrenje jer je, kako je rekao, ministar dao nalog svojim saradnicima da ubrzaju proceduru.



Znamo šta su prioriteti i radimo jedno po jedno. Ne sećam se da je neko pohvalio rešavanje problema vodosnabdevanja. Od kada je vodozahvat Rastavnica urađen, nemamo problem sa vodosnabdevanjem. U međuvremenu su urađeni projekti za rekonstrukciju i dogradnju fabrike vode, iznosi su nešto veći, radi se po fazama i nadamo se da ćemo pronaći finansijera. Što se tiče igrališta, mislim da samo neko ko ne voli Vlasotince može da bude protiv igrališta. Imamo ih malo, a veoma su posećena – rekao je Kocić.



Odbornici su zatražili da se na adekvatan način upoznaju sa izveštajem revizije u okviru završnog računa budžeta opštine za 2025. godinu. Nakon jednočasovne pauze i nastavka rada usvojen je završni račun opštine za 2025. godinu.



Potom su, između ostalog, usvojene i tačke koje se odnose na promenu osnivačkog akta Turističke organizacije, kao i dopuna Odluke o snabdevanju vodom za piće, kojom se omogućava legalizacija priključaka za vodu na objektima evidentiranim po Zakonu o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima.



Odbornici su usvojili i izveštaj o radu JKP Komunalac za 2025. godinu, dopunu programa poslovanja ovog preduzeća za 2026. godinu i predlog izmene i dopune trogodišnjeg plana poslovanja.



Usvojen je i izveštaj o radu JKP Vodovod, zatim izmena cenovnika usluga mehanizacije i radne snage, a konstatovan je i prestanak funkcije direktora Zvonka Ilića. On je, nakon sprovedenog konkursa, ponovo imenovan za direktora Vodovoda.



Na današnjoj sednici Skupštine opštine potvrđeni su mandati dvojici odbornika sa izborne liste „Aleksandar Vučić – Vlasotince ne sme da stane“ – Branislavu Pešiću, diplomiranom pravniku, i Saši Cvetkoviću, radniku. Pešić je na kraju sednice podneo ostavku zbog nespojivosti funkcije sa obavljanjem posla u Opštinskoj upravi.