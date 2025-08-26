Redovno servisiranje zaustavilo preglede na mamografu u leskovačkoj bolnici

Mamograf u Opštoj bolnici Leskovac trenutno nije u funkciji zbog redovnog servisivanja koje je neophodno i na koje se trenutno čeka, istakli su nadležni u ovoj ustanovi na konferenciji za medije, dodajući da nije reč o kvaru.

Mali broj servisera koji je ovlašćen za obavljanje ovog posla i aktuelni godišnji odmori doveli su do zastoja u radu aparata, koji inače nije u funkciji manje od mesec dana, od 29. jula ove godine.

-Serviseri se svakog dana očekuju da dođu i obave redovan servis- objašnjava Milan Petrović, pomoćnik direktora OB Leskovac.

-Ovaj aparat je Opšta bolnica Leskovac dobila kao donaciju Ministarstva zdravlja krajem 2023. godine i iz grupe najboljih je ove vrste. Od tada je do kraja jula urađeno 5080 mamografskih pregleda, dijagnostičkih i preventivnih- kaže Marina Stević, zamenica načelnika Službe radiologije OB Leskovac.

Samo od prvog januara ove godine do kraja jula je urađeno 1120 mamografskih pregleda, dodaju nadležni. Kako navode, na dnevnom nivou su rađena trí dijagnostička i pet preventivnih mamografskih pregleda, odnosno 40 na nedeljnom nivou, a 160 na mesečnom.