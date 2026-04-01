Regionalno takmičenje mašinskih škola u Vlasotincu

U Tehničkoj školi u Vlasotincu u toku je takmičenje mašinskih škola, region istok, na kome učestvuje više od 30 učenika iz 13 srednjih tehničkih i mašinskih škola u Srbiji. Oni se takmiče u oblastima mehaničar motornih vozila i bravar.

Pomoćnik direktora škole Dragan Todorović poželeo je dobrodošlicu učesnicima i upoznao ih sa detaljima takmičarskog dana. U ime lokalne samouprave, prisutne je pozdravio član Opštinskog veća opštine Vlasotince Miloš Mitrović.

On je podsetio da je priča o Tehničkoj školi priča o trudu i radu koji donose uspeh, o saradnji sa privredom koja donosi nova radna mesta u skladu sa potrebama privrede i o podršci koju su opština Vlasotince, a posebno država Srbija, pružili realizaciji modela dualnog obrazovanja u našoj zemlji.

– Kolika je ta podrška, najbolje govori ono što danas možete da vidite, a to je moderni Trening centar za dualno obrazovanje, jedan od tri ili četiri u Srbiji, za koji je posredstvom Kancelarije za dualno obrazovanje Vlade Republike Srbije izdvojeno 3,6 miliona evra. Od toga, 3 miliona evra su građevinski radovi, a oko 600.000 evra je vrednost opreme. Naravno, oprema je stigla i na druge načine, putem donatora i učešća škole na različitim konkursima – rekao je Mitrović.

Proglašenje rezultata takmičenja je u popodnevnim satima.