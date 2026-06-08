Rehabilitacija ulice Veternički trg

U toku su radovi na rekonstrukciji ulice Veternički Trg u dužini od 122 metra. Vrednost ovih poslova, koji su povereni firmi „5D“ iz Vranja, je oko 7 miliona dinara.

-U pitanju su radovi koji se odvijaju od ulice Južnomoravskih brigada do reke Veternice. Oni podrazumevaju zamenu tampona, ugradnju šljunka i tucanika, kao i postavljanje dva sloja afalta, ivičnjaka i gajger slivnika. Takođe, na trotoarskim površinama biće ugrađane behaton ploče. Plan je da se ovi poslovi završe do 20. jula – ističe Novica Nikolić, direktor JP „Urbanizam i izgradnja“ Leskovac.

Inače, ovi radovi izvode se u okviru ugovora koji podrazumeva rehabilitaciju opštinskih puteva i gradskih saobraćajnica, a njegova vrednost je 19 miliona dinara.

Investitor svih poslova rekonstrukcije opštinskih puteva i gradskih saobraćajnica je Grad Leskovac.