Rekonstruisan most preko Kupinovačke reke u Jelašnici

Rekonstrukcija mosta preko Kupinovačke reke u Jelašnici, koji je pod naletom bujičnih voda pretrpeo ogromna konstruktivna oštećenja, u potpunosti je završena. Most je obišao gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović sa saradnicima, a u ovu investiciju Grad Leskovac je uložio 19,9 miliona dinara.

Nakon što su bujične vode potkopale temelj i oštetile levi nosivi stub starog mosta, njegovo levo krilo se u potpunosti odvojilo od konstrukcije. Zbog ovih ozbiljnih oštećenja most više nije bio bezbedan, što je predstavljalo veliki rizik za sugrađane. Stari most je bio raspona oko 9,5 metra, sa pločom debljine 40 i stubovima od 100 centimetara.

–Novi most je znatno veći: raspon je 13 metara, širina 7,4 metara, a sadrži i dve pešačke staze. Da bi se smanjio rizik od novih oštećenja, istovremeno je urađeno i korito reke uzvodno i nizvodno. Ovaj most je ključan za siguran prelaz meštana, a posebno dece, poljoprivredne mehanizacije i vozila hitnih službi, čime je obezbeđeno normalno odvijanje saobraćaja i kretanje pešaka – istakao je gradonačelnik Leskovca dr sci. med. Goran Cvetanović.

-Da bi se problem trajno rešio, projektu se pristupilo iz početka: od geomehaničkih ispitivanja tla i hidrološke studije, preko izrade urbanističkog projekta i rešavanja imovinsko – pravnih odnosa, pa sve do dobijanja građevinske dozvole – pojasnio je Novica Nikolić, direktor Javnog preduzeća „Urbanizam i izgradnja“ Leskovac.

Kako je rečeno ovom prilikom, završetak ovih radova i ugradnja asfalta donose ogromno olakšanje i sigurnost za ovo mesto jer je bujični potok godinama nanosio štetu i prekidao lokalni saobraćaj.

Izvođač radova je firma „Ramonda Inženjering“ iz Valjeva.