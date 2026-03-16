Rekonstruiše se vodovodna mreža u Norvežanskoj ulici, završetak radova se očekuje pre roka

U toku su radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže u Norvežanskoj ulici u dužini od 230 metara. Vrednost ovih poslova je 7 miliona 524 hiljada 610 dinara sa PDV-om, istaknuto je na konferenciji za medije održanoj tim povodom. Radove je obišao gradonačelnik Goran Cvetanović sa saradnicima.

Rekonstrukcija se radi na potezu od raskrsnice Norvežanske ulice sa ulicom Devet Jugovića do raskrsnice sa ulicom Narodnog fronta.

– Potreba za ovom investicijom je nastala zbog proširenja naselja na padini Hisara i zbog dopremanja veće količine vode do stanice Narodni front preko koje se snabdeva skoro 20 okolnih ulica. Zahvaljujući efikasnosti rada preduzeća „Poslovnost“ iz Niša, zaduženog za izvođenje ovih poslova, radovi će biti završeni pre roka od 60 dana- istakao je Aca Cvetković, gradski većnik.

Direktorka JKP “Vodovod” Maja Milošević Milojić naglasila je da ovo preduzeće iz godine u godinu radi na rekonstrukciji postojeće vodovodne mreže u ulicama gde ima ili veliki broj havarija ili je u pitanju povećanje profila mreže zbog adekvatnijeg pritiska vode.

-Postojeća mreža je profila FI 100 i izgrađena je 1972. godine, dok će nova biti FI 225. Garantni rok polietilena, materijala koji se sada postavlja, je 50 godina. Korisnici u ovom delu sve vreme imaju vodu. Ranije nisu imali adekvatna mesta za smeštaj vodomera pa su bili u obavezi da o svom trošku finansiraju svoje šahte, a o trošku Grada ide kompletan materijal zarekonstrukciju njihovih priključaka koji su stari preko 50 godina- rekla je Maja Milošević Milojić, direktorka JKP “Vodovod” Leskovac.

Kupovinom dostavnog vozila marke “Iveco” od 5,4 miliona dinara sa PDV-om i polovnog terenskog vozila “Lada Niva” od milion i 80 hiljada dinara sa PDV-om, JKP “Vodovod” obnovilo je vozni park, sa ciljem da pomognu u brzom rešavanju problema.

Podsetimo, JKP „Vodovod“ je prošle godine nabavilo još jednu cisternu vode za piće u vrednosti od 16,7 miliona dinara sa pumpama i pratećom opremom.