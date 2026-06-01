Rekonstrukcija kapele u Vlasotincu

U Vlasotincu je u toku rekonstrukcija gradske kapele. Investitor je opština Vlasotince, a radove vredne nešto više od 7,3 miliona dinara izvodi firma SIM gradnja, iz Vodnja kod Smedereva.

-Objekat ima dve jedinice, a rekonstruisaće se najpre jedna, pa druga jedinica, kako bi jedna od njih u svakom trenutku bila u funkciji – kaže član Opštinskog veća Miloš Mitrović.

On dodaje da lokalna samouprava, za potrebe širenja groblja, a u postupku eksproprijacije zemljišta, poziva vlasnike i suvlasnike određenih parcela na razgovor i dogovor oko obezbeđivanja dodatnog prostora na groblju.