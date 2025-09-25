RK „Crvena zvezda“ sutra u Leskovcu, u „Dubočici 54“ pozivaju navijače da podrže Leskovčane

Utakmica 3. kola ARKUS lige zakazana je za petak, 26. septembar, sa početkom u 19 sati. RK „Dubočica 54“ biće domaćin ekipi „Crvene zvezde“ iz Beograda.

-Posle pobede u Kikindi, Vukovi žele da nastave sa dobrom igrom i da pred svojim navijačima zabeleže pobedu u susretu sa Crvenom zvezdom. RK Dubočica 54 poziva navijače da dođu u što većem broju i podrže naše momke- poručuju iz leskovačkog kluba.

Utakmica je na programu u SRC Dubočica, a ulaz je slobodan. Za sve koji neće moći da budu prisutni na utakmici u petak u SRC Dubočica, obezbeđen je direktan TV prenos na kanalima Arena sport televizije.