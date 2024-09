RK “Dubočica 54” Leskovac: Počeo upis u besplatnu školu rukometa

Počeo je upis u besplatnu školu rukometa kluba “Dubočica 54” pod nazivom “Jer talenat nema cenu”. Kako se navodi u saopštenju za javnost ovog kluba, treninzi će biti održavani tri puta nedeljno, u ponedeljak, utorak i četvrtak, od 18 sati u sali Osnovne škole “Josif Kostić”.

U saopštenju se podseća da je projekat besplatne škole rukometa za decu uzrasta od 7 do 12 godina započet u septembru 2021. godine. Deci su omogućeni besplatni treninzi, kao i kompletna oprema za treninge. Danas škola broji oko 50 članova. Do sada je kroz besplatnu školu prošlo preko 200 mališana. Da se vredan rad uvek isplati pokazuju ostvareni rezultati na državnim prvenstvima održanim ove godine u junu i to u dve kategorije. Što se naredne sezone tiče, treba naglasiti da je ovo prvi slučaj da u bogatoj rukometnoj istoriji od 70 godina, klub ima sve mlađe selekcije. Od besplatne škole rukometa, preko generacija dečaka M12, M14, M16, juniorske i seniorske ekipe.