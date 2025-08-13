RK „Dubočica 54“ počinje pripreme za predstojeću sezonu

Rukometaši Dubočice 54, u okviru priprema za predstojeću sezonu, odigraće prvu kontrolnu utakmicu protiv aktuelnog osvajača EHF kupa, ekipe Alkaloida iz Skoplja. Utakmica je zakazana za petak, 15. avgust, u hali Partizan, sa početkom u 18.00 sati.

Nakon ove utakmice, Dubočica 54 nastaviće sa uigravanjem ekipe za sezonu koja sledi. Dogovoreni su termini odigravanja još tri kontrolne utakmice, protiv ekipe Vranja 21. avgusta, duel sa Železničarem zakazan je za 28. avgust, a meč sa Radničkim iz Kragujevca za 4. seprembar.

Što se takmičarskog dela tiče, početak ARKUS lige zakazan je za 13. septembar, gde u prvom kolu Dubočica 54 dočekuje ekipu Partizana, aktuelnog prvaka Srbije.