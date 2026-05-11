RK „Dubočica 54“ produžio saradnju sa Lazarom Barbateskovićem

Rukometni klub „Dubočica 54“ produžio je saradnju sa Lazarom Barbateskovićem do 2028. godine, navodi se u saopštenju ovog kluba.

Nakon dolaska u Leskovac i uspešnog perioda u dresu Dubočice, tokom kojeg je svojim igrama i odnosom prema timu opravdao ukazano poverenje, Lazar i klub su postigli dogovor o nastavku saradnje na duži vremenski period. Posebno priznanje za svoj rad i talenat Lazar je dobio još 2022. godine kada je osvojio bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u rukometu za juniore. Barbatesković, koji pokriva pozicije desnog krila i desnog beka, predstavlja važan deo rostera i jedan od nosilaca igre u narednom ciklusu. Njegov napredak, kao i kontinuitet dobrih partija, dodatno su učvrstili odluku kluba da produži saradnju. Kako se ističe u saopštenju, produženjem ugovora do 2028. godine, RK Dubočica 54 potvrđuje strateško opredeljenje da zadrži perspektivne i kvalitetne igrače, uz jasan cilj daljeg razvoja i stabilnosti tima.