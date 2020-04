Robna pijaca počinje sa radom 4. maja

Na Štabu za vanredne situacije gradana Leskvoca usvojena je i informacija o dodatnom popuštanju mera Vlade u cilju sprečavanja zaraze i instrukcijama o radu pijaca u zatvorenom prostoru, frizerskih i kozmetičkih salona i teretana.

Robna pijaca u Leskovcu počeće sa radom 4. maja, takođe je zaključeno danas.

Usvojene su i mere o radnom vremenu maloprodajnih objekata u ovoj nedelji i to od ponedeljka do srede od 7 do 17 časova, u četvrtak od 4 do 7 za starije sugrađane i od 8 do 17 za ostale građane.

Petak, subota i nedelja biće neradni dani.