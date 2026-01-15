Rok za uključivanje poslodavaca u dualno obrazovanje produžen do 31. januara

Privredna komora Srbije produžila je rok

za prijavu poslodavaca za uključivanje u dualno obrazovanje do 31. januara

2026. godine. Za školsku 2026/2027. godinu, za dualni model obrazovanja, do

sada se prijavio značajan broj kompanija, među kojima su i one koje se prvi put

uključuju u realizaciju ovog modela školovanja.





„Poslodavci će imati priliku da se prijave za realizaciju dualnog obrazovanja do kraja januara 2026. godine. Time kompanijama ostavljamo dodatno vreme da sagledaju svoje potrebe i odluče za koje od ponuđenih obrazovnih profila žele da se uključe u obrazovanje budućih kadrova koji će direktno doprineti njihovom poslovnom razvoju“, izjavila je mr Mirjana Kovačević, rukovodilac Centra za edukaciju, dualno obrazovanje i

obrazovne politike Privredne komore Srbije.



U prethodnom periodu Privredna komora

Srbije intenzivno je radila na identifikaciji potreba privrede za kvalifikovanom radnom snagom. Kroz kampanju animiranja poslodavaca, predstavnici PKS realizovali su veliki broj individualnih sastanaka sa

zainteresovanim kompanijama, kao i više informativnih sesija u gradovima širom

Srbije, što je rezultiralo podnošenjem više stotina izjava o spremnosti za učešće u dualnom obrazovanju.



„Privreda je kroz dostavljene izjave izrazila potrebu za učenicima koji će se školovati po dualnom modelu obrazovanja u oblastima mašinstva i obrade metala, elektrotehnike, trgovine, kao i turizma i ugostiteljstva.“, istakla je mr Mirjana Kovačević



Poslodavci se za uključivanje u dualno obrazovanje prijavljuju putem veb-portala Privredne komore Srbije, gde kreiraju profil kompanije i u svega nekoliko koraka podnose prijavu za učešće u ovom obrazovnom modelu.



„Uključivanjem u dualno obrazovanje poslodavci dobijaju priliku da obrazuju kvalifikovan i praktično obučen kadar u skladu sa sopstvenim potrebama, koji je spreman da se odmah po završetku školovanja uključi u radni proces. Time se u značajnoj meri smanjuju troškovi dodatne obuke zaposlenih, što privreda prepoznaje kao jednu od ključnih

prednosti ovog modela“, naglasila je mr Mirjana Kovačević.



Učenici koji se školuju po dualnom modelu, u zavisnosti od obrazovnog profila, provode deo nastavnog procesa u kompanijama, gde stiču praktična znanja i radne navike, razvijaju osećaj pripadnosti i upoznaju realno poslovno okruženje. Takav pristup doprinosi jačanju međusobnog poverenja između učenika i poslodavaca i često predstavlja osnov za nastavak saradnje nakon završetka školovanja.



Za realizaciju dualnog obrazovanja u školskoj 2026/2027. godini u ponudi se nalaze 93 obrazovna profila iz 12 područja rada.





